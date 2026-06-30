«Системных проблем нет»: Минпромторг отчитался о запасах топлива у торговых сетей

В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что держат ситуацию с топливом под контролем. По данным ведомства, торговые сети не испытывают системного дефицита горючего, необходимого для доставки продуктов в магазины, передаёт ТАСС.

«Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива... ведомство не фиксирует», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что главная задача — обеспечить доступность продуктов для граждан. Ведомство находится в постоянном контакте с представителями отрасли и готово принять экстренные меры, если логистика ретейла столкнется с проблемами.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов подтверждал, что крупные торговые сети сохраняют устойчивость логистики.

Стоит отметить, что параллельно на федеральном уровне обсуждаются более глобальные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка.