Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июля: 10 132,2598 руб/1 г золота и 145,2100/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 132,2598 руб.

1 грамм серебра - 145,2100 руб.

1 грамм платины - 3 996,0801 руб.

1 грамм палладия - 3 049,9099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,2302 р. (0,46%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (0,50%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,1700 р. (0,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,0999 р. (1,67%) .

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