ЕГЭ-2026: Физика и математика взлетели на рекордную высоту

По предварительным итогам, выпускники 2026 года показали рекордные результаты по физике и профильной математике. Средний балл по этим предметам превысил 66, что на 4 балла выше прошлогоднего показателя. Русский язык также показал рост — средний результат составил 63,06 балла, передаёт газета "Ведомости".

Главные цифры и рекорды:

Физика: 66,47 балла.

Профильная математика: 66,33 балла.

Русский язык: 63,06 балла.

Стобалльники: 8759 выпускников получили 100 баллов хотя бы по одному предмету.

Абсолютный рекорд: Екатерина Малкова из школы №1409 набрала 500 баллов из 500 по пяти предметам (впервые за 25 лет).

Почему выросли баллы?

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев и эксперты объясняют успех тремя ключевыми факторами:

Ранняя профилизация: Школьники массово начали изучать углубленную математику с 7–8 класса, что дает фундамент без нужды в репетиторах.

Стабильность экзамена: Модель ЕГЭ не менялась последние два года, что позволило ученикам и учителям привыкнуть к формату и лучше готовиться.

Осознанный выбор: Абитуриенты реагируют на рост бюджетных мест в инженерных и IT-вузах. Число сдающих физику выросло на 33% (до 146,5 тыс.), а профильную математику — на 20% (до 371,4 тыс.).

«Рост числа сдающих одновременно с ростом среднего балла — это признак того, что экзамены стали выбирать более подготовленные школьники», — отмечает Андрей Богданов из Фонда развития физтех-школ.

Эксперты РАНХиГС добавляют, что на результат повлияли и системные меры популяризации наук, а также некоторое снижение сложности отдельных заданий по сравнению с прошлым годом.

Бонус для выпускников: Жилье за знания

На фоне высоких результатов государство предлагает новые меры поддержки. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил выдавать выпускникам-стобалльникам жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей. Однако подарок имеет стратегическое условие: деньги можно получить только при обязательстве остаться жить и работать в регионе после окончания школы.

Для получения выплаты выпускнику необходимо выполнить одно из двух условий: