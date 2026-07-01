«Нотариусы хуже банков»: исследование поставило под сомнение обязательную защиту сделок

Исследование Центра доказательной экспертизы (ЦДЭ) показало, что обязательное нотариальное удостоверение (ОНУ) сделок с жильем может не стать панацеей от мошенников. Более того, нотариусы защищают интересы граждан хуже, чем банки и риэлторы, передаёт газета "Ведомости".

Цифры против нотариусов:

Нотариат: Лишь 40% заверенных сделок не удалось оспорить в судах (19 из 48 дел).

Банки: Защищают лучше — оспорить сделку не удалось в 62% случаев (46 из 74).

Риэлторы: Показатель успеха — 60% (111 из 185).

Онлайн-сервисы: Самый высокий уровень защиты — 78% (32 из 41).

Эксперты ЦДЭ делают вывод: нотариат не обеспечивает более полной защиты, чем другие виды сопровождения, но при этом несет дополнительные издержки для граждан. По их расчетам, введение ОНУ на вторичном рынке (1,6 млн сделок) создаст нагрузку в 49,5 млрд рублей, что в 12 раз превышает совокупный ущерб от мошенничества (4 млрд рублей).

Почему это происходит?

У нотариусов нет регламентированного механизма выявления скрытого давления на продавца.

Суды считают, что проверка дееспособности нотариусом не гарантирует отсутствия заблуждения. Ключевую роль играет судебная экспертиза.

Взыскать убытки с нотариуса крайне сложно: для этого нужно доказать его вину, что удается лишь в четверти случаев.

Сторонники ОНУ указывают, что нотариус эффективно борется с «серыми» схемами (например, сделки с умершими или недееспособными), и ссылаются на снижение оспариваний договоров дарения на 37% после введения обязательной формы. Однако критики предупреждают о росте сроков и цен, с которыми отрасль может не справиться.