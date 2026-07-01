Золото рухнуло на 11%: почему драгметалл показал худший квартал с 2013 года

Цены на золото переживают самый сильный обвал со времен «шокового» 2013 года. По данным Reuters, во втором квартале 2026 года котировки упали на 11,2%. Это первое квартальное снижение с 2024 года и худший результат за одиннадцать лет, передаёт РБК.

Почему «тихая гавань» перестала работать?

Традиционно золото считается защитой от инфляции. Однако сейчас на рынок давят сразу несколько факторов:

Жесткая политика ФРС: Инфляция в США остается высокой, и рынки закладывают как сохранение ставок, так и их возможное повышение. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в сентябре в 65% и ожидают минимум трех повышений до конца года.

Геополитика и нефть: Конфликт на Ближнем Востоке разгоняет цены на нефть, что подстегивает инфляцию и заставляет ФРС действовать жестче.

Сильный доллар: Устойчивый курс американской валюты делает золото менее привлекательным для держателей других валют.

«Золото, вероятно, останется под давлением... ожидания повышения долгосрочных процентных ставок продолжают сдерживать спрос», — отмечают аналитики MUFG.

Несмотря на текущую слабость, фундаментальный спрос сохраняется. Опрос OMFIF показал, что центральные банки планируют сокращать долларовые резервы и увеличивать запасы золота из-за геополитических рисков.