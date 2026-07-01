«Ловушка для танкеров»: Россия бьет рекорды по экспорту нефти, но теряет доходы

Экспорт российской нефти достиг рекордных показателей, однако это привело к неожиданным последствиям. Как сообщает Bloomberg, на фоне падения мировых цен на сырье Москва столкнулась с переполнением танкеров и снижением валютной выручки.

Ключевые факты:

Рекордные поставки: За четыре недели до 28 июня среднесуточный объем экспорта вырос до 4,13 млн баррелей — это максимум с февраля 2022 года.

За четыре недели до 28 июня среднесуточный объем экспорта вырос до — это максимум с февраля 2022 года. Кризис хранения: Объем нефти, находящейся в море, вырос примерно на треть. Запасы начали скапливаться вблизи ключевых хабов — Египта и Сингапура. Из-за этого Москва испытывает трудности с размещением новых партий.

Объем нефти, находящейся в море, вырос примерно на треть. Запасы начали скапливаться вблизи ключевых хабов — Египта и Сингапура. Из-за этого Москва испытывает трудности с размещением новых партий. Падение доходов: Несмотря на рост физических поставок, валютная выручка сокращается. За последние четыре недели она составила в среднем $1,9 млрд в неделю — это самый низкий показатель с марта.

Причина парадокса кроется в падении цен на нефть марки Urals. Издание связывает это с прогрессом в переговорах о мирном соглашении между США и Ираном, что создает избыток предложения на рынке.