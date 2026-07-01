Индекс МосБиржи: отскок захлебнулся? Рынок не смог удержать 2400 пунктов

В ходе торгов вторника российский рынок акций предпринял попытку роста, в моменте превысив отметку 2400 пунктов. От трехлетних минимумов индекс отскочил на 9%, однако у круглой отметки давление продавцов усилилось, и к закрытию основной сессии бенчмарк ушел в небольшой минус.

Ажиотаж последних дней стихает, а объемы торгов на основной сессии составили 73 млрд рублей.

Технический анализ и риски

С точки зрения теханализа, рынок отработал первый уровень коррекции по Фибоначчи (23,6%) к волне снижения. На дневном графике формируется медвежья разворотная свеча, что сигнализирует о рисках отката к опорной зоне 2300–2330 пунктов. Нисходящий тренд последних месяцев пока не сломлен, хотя перепроданность рынка снята.

Фундаментальные факторы давления

Инвесторам сложно игнорировать сохраняющиеся риски: