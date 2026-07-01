Индекс МосБиржи: отскок захлебнулся? Рынок не смог удержать 2400 пунктов

В ходе торгов вторника российский рынок акций предпринял попытку роста, в моменте превысив отметку 2400 пунктов. От трехлетних минимумов индекс отскочил на 9%, однако у круглой отметки давление продавцов усилилось, и к закрытию основной сессии бенчмарк ушел в небольшой минус.
Ажиотаж последних дней стихает, а объемы торгов на основной сессии составили 73 млрд рублей.
Технический анализ и риски
С точки зрения теханализа, рынок отработал первый уровень коррекции по Фибоначчи (23,6%) к волне снижения. На дневном графике формируется медвежья разворотная свеча, что сигнализирует о рисках отката к опорной зоне 2300–2330 пунктов. Нисходящий тренд последних месяцев пока не сломлен, хотя перепроданность рынка снята.
Фундаментальные факторы давления
Инвесторам сложно игнорировать сохраняющиеся риски:
- Инфляция: Давление оказывают проблемы с топливом и геополитическая напряженность.
- ОФЗ: Доходности по длинным гособлигациям вновь выросли, превысив 16,1%.
- Минфин: В III квартале ведомство планирует привлечь 1,5 трлн рублей, сместив фокус на среднесрочные бумаги. Завтра состоится аукцион по размещению ОФЗ серии 26251 (погашение в 2030 г.).
- Валютный рынок: Ослабление рубля позитивно для экспортеров, но разгоняет инфляцию. Юань показал максимум за 3 месяца, а доллар снова приблизился к 79.
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