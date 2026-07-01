БРК приостанавливает продажу топлива физлицам: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в Орловской области бензин начнут продавать по автомобильным номерам, ВСРП сокращает поездки из-за нехватки топлива, «Сбер» вновь заплатит рекордные дивиденды. Подробнее – в обзоре СИА.

Бензин по номерам

В Орловской области с 4 июля вводятся новые правила отпуска топлива на автозаправочных станциях для сокращения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире во «ВКонтакте». Согласно схеме, заправка на 57 АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. Одновременно объем отпуска на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

У ритейлеров нет проблем с топливом

В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что держат ситуацию с топливом под контролем, и торговые сети не испытывают системного дефицита горючего, необходимого для доставки продуктов в магазины. В ведомстве отметили, что не фиксируют системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива у ретейлеров. Главная задача — обеспечить доступность продуктов для граждан.

Последний подарок бизнесу

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки Банком России на 0,25 процентных пункта «последним подарком» предпринимателям. По его мнению, этот шаг выглядит как сигнал о том, что уже в июле регулятор может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.

Таксисты реже выходят на линию

В ряде регионов России из-за топливного кризиса усилился дефицит такси, сообщили участники рынка изданию «Коммерсантъ». Рост цен на заправках снижает рентабельность перевозок, поэтому многие водители стали реже выходить на линию, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города из-за риска остаться без топлива. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения.

«Сбер» утвердил рекордные дивиденды

Акционеры «Сбербанка» утвердили рекордные в истории банка дивиденды по итогам 2025 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Общий объем выплат составит 850,2 млрд рублей, что соответствует 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Право на получение дивидендов получат лица, определённые по состоянию на 20 июля. Об этом пишет газета «Известия».

БРК приостанавливает продажу топлива физлицам

Сеть автозаправочных станций «БРК», объединяющая более 100 заправок в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, объявила о поэтапном прекращении продажи бензина для физических лиц на фоне критической ситуации с поставками. По данным компании, за последние два месяца поставщики не отгрузили ни одной партии топлива — ни через биржу, ни по прямым контрактам. Решение продиктовано неисполнением поставщиками обязательств по заключённым договорам.

ВСРП отменяет рейсы из-за нехватки бензина

Восточно-Сибирское речное пароходство вынуждено отменить часть рейсов из-за острой нехватки топлива в регионе, сообщила компания. В сложившихся условиях пароходство перераспределяет оставшиеся запасы, направляя их в первую очередь на социально значимые перевозки. В компании также предупредили о возможном росте стоимости билетов.