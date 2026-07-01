Импорт против очередей: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 1 июля

В Иркутской области продолжается топливный кризис: крупная сеть АЗС БРК полностью прекратила продажу бензина физлицам из-за того, что поставщики не отгружают топливо уже два месяца. Пока иркутяне мужественно стоят в многочасовых очередях и недоумевают, как при НПЗ в 50 км от города возник дефицит, федеральные власти пытаются сбить ажиотаж. Россия начала переговоры об импорте нефтепродуктов, а Минпромторг отчитался, что держит ситуацию под контролем и у торговых сетей запасов для доставки продуктов в магазины достаточно. СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива на 1 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 97 рублей 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Бензина на заправках для физических лиц нет: его отпускают только юрлицам по топливным картам. Приобрести можно лишь дизель за наличный расчет, но наличие по конкретным адресам необходимо уточнять. Ранее, как заявил губернатор Игорь Кобзев, компании «КрайсНефть» уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, но, учитывая ситуацию, на федеральном штабе им пока рекомендовали не отказываться от лимитов отпуска.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Компания объявила о поэтапном прекращении отпуска автомобильного бензина для физических лиц. Решение принято на фоне критической ситуации с поставками топлива, говорится в официальном письме компании.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Бензина и дизеля для физических лиц нет – заправляют только юрлиц по договорам.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 94 рубля 55 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени. На горячей линии заявили, что запасы топлива стабильны, лимиты вводятся ситуативно и имеют локальный характер.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 73 рубля 7 копеек (+54 копейки за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 22 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 119 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 98,66 рубль (цены не изменились за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.