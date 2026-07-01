К разгару летнего сезона на Байкале ускорили 4G

Путешественники, местные жители, транзитные водители и их пассажиры теперь смогут быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих смартфонах. Инженеры МегаФона в рамках подготовки к туристическому сезону провели работы по увеличению скорости и надёжности мобильного интернета на южном побережье Байкала.

Юг Байкала – это самая популярная и доступная туристическая локация озера, которая славится горными хребтами Хамар-Дабана, исторической Кругобайкальской железной дорогой и живописными панорамами побережья. Чтобы жителям региона и путешественникам, приезжающим из разных уголков страны, было комфортно пользоваться цифровыми сервисами, техническая служба МегаФона модернизировала инфраструктуру связи. Работы прошли в Байкальске, Слюдянке, Култуке и Ангасолке.

«Суммарно с начала года в этих четырёх городах и посёлках объём голосовых звонков увеличился на 12%, а передачи интернет-данных – на 5%. Летом мы ожидаем ещё большую динамику роста трафика, поэтому приняли решение усилить телеком-инфраструктуру и добавить мощностей базовым станциям», – поделился Дмитрий Бобков, директор МегаФона в Иркутской области.

На оборудовании частоты прежнего поколения перевели в современный стандарт и включили дополнительные диапазоны LTE. Это позволило улучшить качество связи и надёжность сети, а также увеличить скорости загрузки.