Названы вакансии в Иркутской области с зарплатой от 200 тысяч рублей

В Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто и обновлено более 5,9 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей, свидетельствуют данные hh.ru.
Подавляющее большинство из них — 84% — приходится на вакансии с вахтовым графиком, что является самым высоким показателем среди сибирских регионов. Наиболее активно высокие зарплаты предлагают в строительстве, недвижимости, эксплуатации и проектировании, а также в логистике.
Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают сварщики, водители, экспедиторы, машинисты и менеджеры по продажам. При этом наличие образования не является обязательным в 80% случаев, однако требования к опыту остаются строгими: 54% вакансий предполагают стаж до трёх лет, 22% — до шести лет, и лишь 20% доступны начинающим специалистам.
Топ вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей:
- Врач стоматолог-ортопед, от 830 000 ₽ за месяц, на руки,
- Водитель-дальнобойщик со своим авто, до 800 000 ₽ за месяц, на руки,
- Заместитель директора по производству карьера, от 700 000 ₽ за вахту, на руки,
- Начальник фабрики/главный технолог ЗИФ, от 580 000 ₽ за месяц, на руки,
- Машинист бульдозера (Якутия), от 515 000 ₽ за вахту, до вычета налогов,
- Главный инженер на добычу россыпного золота (Амурская область), от 500 000 до 1 000 000 ₽ за месяц, на руки,
- Ведущий геолог, от 483 000 до 609 000 ₽ за месяц, до вычета налогов,
- Заведующий складом ТМЦ, от 468 000 ₽ за вахту, на руки,
- Геодезист (Якутия), 250 000 ₽ за месяц, на руки,
- Инженер ПТО (Якутия), 230 000 ₽ за месяц, на руки,