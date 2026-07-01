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Названы вакансии в Иркутской области с зарплатой от 200 тысяч рублей

В Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто и обновлено более 5,9 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей, свидетельствуют данные hh.ru.

Подавляющее большинство из них — 84% — приходится на вакансии с вахтовым графиком, что является самым высоким показателем среди сибирских регионов. Наиболее активно высокие зарплаты предлагают в строительстве, недвижимости, эксплуатации и проектировании, а также в логистике.

Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают сварщики, водители, экспедиторы, машинисты и менеджеры по продажам. При этом наличие образования не является обязательным в 80% случаев, однако требования к опыту остаются строгими: 54% вакансий предполагают стаж до трёх лет, 22% — до шести лет, и лишь 20% доступны начинающим специалистам.

Топ вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей:


/ Сибирское Информационное Агентство /
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