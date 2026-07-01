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«Жить сегодняшним днем»: Греф сравнил экономику России с коровой и призвал отказаться от надежд на завтра

Сложившаяся геополитическая ситуация и стремительное развитие технологий приводят к тому, что «горизонт планирования стремится к нулю», заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, ожидать изменений «совершенно бессмысленно», и лучше всего жить сегодняшним днем, передаёт "Коммерсант".

Господин Греф также сравнил экономику России с коровой, которую сколько ни дои, больше молока она не даст.

«Нам придется в этих условиях жить и работать, и ожидать чего-то совершенно бессмысленно», — подчеркнул он на годовом собрании акционеров.

В качестве жизненного ориентира глава Сбербанка привел слова психолога Виктора Франкла, выжившего в концлагерях: «Первыми умерли те, кто надеялся, что это закончится завтра. Вторыми — те, кто думали, что это не закончится никогда. И выжили только те, кто жили каждый день».

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Греф считает, что экстенсивный рост экономики исчерпан, а загрузка мощностей находится на пределе. Выход он видит во внедрении новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), для чего необходимы инвестиции и модернизация производства.

«Что такое повышение производительности? Знаете, как в старом анекдоте про повышение надоев? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику», — заключил господин Греф.

Отдельно глава Сбербанка затронул тему денежно-кредитной политики. По его словам, из-за «переохлаждения» российской экономики необходимо снижать ключевую ставку (сейчас 14,25%), называя уровень в 10–12% «психологической чертой» для бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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