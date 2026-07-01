Ограничения на продажу топлива в Республике Алтай: что нужно знать?

С 1 июля в Республике Алтай вводятся временные ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж. Эти меры будут действовать до 1 сентября. Глава региона Андрей Турчак заверил, что топливные резервы в республике достаточны, однако ограничения необходимы для стабилизации ситуации.

Основные положения ограничений:

- В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки.

- В остальных муниципальных образованиях — не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля.

- Отпуск топлива в канистры будет ограничен до 10 литров.

Эти меры не касаются служб экстренного реагирования, предприятий жизнеобеспечения, социальных учреждений и сельскохозяйственных организаций. Андрей Турчак призвал жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и не создавать ажиотажа, закупая топливо впрок.