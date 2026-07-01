Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Отмена рейсов и рост цен: как топливный кризис ударит по туристам этим летом
Импорт против очередей: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 1 июля
«Системных проблем нет»: Минпромторг отчитался о запасах топлива у торговых сетей
Все материалы сюжета

Ограничения на продажу топлива в Республике Алтай: что нужно знать?

Читайте также:

Отмена рейсов и рост цен: как топливный кризис ударит по туристам этим летом
1 июля 2026
Почему бензин из Белоруссии подорожал в России почти вдвое?
1 июля 2026

С 1 июля в Республике Алтай вводятся временные ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж. Эти меры будут действовать до 1 сентября. Глава региона Андрей Турчак заверил, что топливные резервы в республике достаточны, однако ограничения необходимы для стабилизации ситуации.

Основные положения ограничений:

- В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки.

- В остальных муниципальных образованиях — не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля.

- Отпуск топлива в канистры будет ограничен до 10 литров.

Эти меры не касаются служб экстренного реагирования, предприятий жизнеобеспечения, социальных учреждений и сельскохозяйственных организаций. Андрей Турчак призвал жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и не создавать ажиотажа, закупая топливо впрок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе":
Все материалы сюжета (333)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес