Примсоцбанк предлагает новым бизнес клиентам специальные условия в рамках акции «Летние каникулы для бизнеса». При открытии расчётного счёта и единовременной оплате обслуживания за три месяца банк предоставляет скидку 30% на пакеты РКО с безлимитными платежами, перечислениями дивидендов, переводами на физ. лицо.

Как получить скидку:

открыть расчётный счёт в Примсоцбанке;

выбрать пакет РКО: «Бизнес», «ВИП» или «Максимум»;

оплатить обслуживание сразу за 3 месяца в день открытия счёта.

«Механика проста: фиксируете условия на старте, снижаете ежемесячную нагрузку и развиваете свой бизнес», – говорят в банке.

Принять участие в акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие расчётного счёта в Примсоцбанка. Акция действует во всех подразделениях банка. Подробности, стоимость и размер скидки – в регламенте акции по ссылке.

Период действия акции: с 01.07.2026 г. по 31.08.2026 г.

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