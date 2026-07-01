Почему стройку Улан-Удэнской ТЭЦ-2 за 65,5 млрд рублей заморозили

Расширение Улан-Удэнской ТЭЦ-2 стоимостью 65,5 млрд рублей поставлено на паузу. Генерирующая компания ТГК-14 официально приостановила строительство двух новых энергоблоков мощностью 200 МВт из-за отсутствия финансирования. Это решение принято на фоне уголовного преследования основных акционеров и иска прокуратуры об изъятии их доли в доход государства, сообщает "Коммерсант".

Совет директоров ТГК-14 поручил менеджменту остановить стройку и до 15 июля проанализировать последствия этого шага. Проекты были отобраны на конкурсах для покрытия энергодефицита на юго-востоке Сибири, а ввод объектов планировался на 2028 и 2029 годы. Для реализации были заключены контракты с ключевыми машиностроительными предприятиями.

Причины и последствия:

Финансовый коллапс: В отчетности за 2024 год стоимость стройки оценивалась в 31,8 млрд руб., но к 2025 году смета выросла вдвое — до 65,5 млрд руб. При этом чистая прибыль компании по РСБУ за 2025 год рухнула в 3,6 раза.

Уголовное дело: В мае 2025 года глава совета директоров Константин Люльчев и Виктор Мясник были взяты под стражу по обвинению в хищении 4,5 млрд рублей. В мае 2026 года прокуратура потребовала изъять их долю (79,3%) в ТГК-14 в пользу государства.

Энергодефицит: По мнению аналитиков, остановка стройки не создает немедленного риска блэкаута, но серьезно ухудшает среднесрочную надежность энергосистемы. Регион уже находится в зоне структурного дефицита мощности. Без ввода новой генерации запас устойчивости и возможности для подключения новых потребителей будут сокращаться.

В «Совете рынка» уточнили, что штрафные санкции к ТГК-14 могут быть применены только после наступления дат начала поставки мощности на оптовый рынок (в 2028 и 2029 годах), если компания официально откажется от исполнения обязательств.

Напомним, на фоне проблем с генерацией «Россети» реализуют масштабный проект: строительство ЛЭП постоянного тока длиной 1500 км от подстанции «Итатская» в Красноярском крае до новой подстанции у Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Стоимость проекта оценивается в 450 млрд рублей (до 300 млн за 1 км). Линия усилит связи между энергосистемами Сибири и Дальнего Востока, повысив надежность электроснабжения, однако не заменит потребность в новых генерирующих мощностях.