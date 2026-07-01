Почему бензин из Белоруссии подорожал в России почти вдвое?

В условиях высокого спроса и нехватки топлива в ряде российских регионов резко вырос импорт белорусского бензина. Стоимость топлива с поставкой в Россию демонстрирует рекордный рост: за последнюю неделю цены на АИ-92 от НПЗ Белоруссии увеличились на 6%, а с начала мая — почти в 1,8 раза, сообщает "Коммерсант".

Согласно данным Национального биржевого ценового агентства, продажи белорусского АИ-92 29 июня выросли до 6,54 тыс. тонн. Всего за 1–26 июня на бирже было реализовано 79,38 тыс. тонн бензина, что кардинально превышает показатели прошлого года.

Рост интереса к белорусским поставкам объясняется более предсказуемыми сроками исполнения контрактов. По оценкам участников рынка, два белорусских НПЗ теоретически способны обеспечить топливом Московский регион, но их мощности ограничены, поэтому кардинально изменить ситуацию в масштабах страны они не могут.

«Купленное в ходе торгов белорусское топливо отгружается в 30-дневный срок без переносов и срывов. В России сделки могут продлеваться до 60 дней, а фактическая отгрузка происходит на 35-й день», — отмечает источник.

Независимый эксперт Сергей Правдин подчеркивает, что цены белорусских заводов остаются единственным рыночным индикатором для российского крупнооптового рынка, так как не ограничены регуляторными механизмами.

На фоне этих событий Россия ведет переговоры о поставках нефтепродуктов из других стран. Однако, по мнению аналитиков, найти свободные объемы бензина на спот-рынке сложно, а санкции и логистические барьеры осложняют сделки. С дизтопливом ситуация проще, но быстрых поставок из Африки, Турции или Индии ждать не стоит.