Иркутский коттеджный посёлок признан лучшим в России. Что это значит для тех, кто выбирает загородную жизнь?

23 июня 2026 года «Хрустальному парку» вручили одну из ключевых федеральных наград в сфере малоэтажного и индивидуального жилищного строительства — Национальную премию «Звёзды МЖС и ИЖС». Награду в номинации «Лучший загородный жилой комплекс комфорт-класса» продуктологу и сооснователю проекта Кристине Яковенко вручил депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации малоэтажного жилищного строительства Александр Якубовский. Наше издание выяснило, чем этот поселок покорил жюри премии и почему его уже выбрали сотни семей.

Фото - Кирилл Конин.

Фото - Кирилл Конин.

Это не «посёлок за городом», это — другая модель жизни

Если раньше загородная недвижимость ассоциировалась с компромиссами — отсутствие дорог, инфраструктуры, зависимость от города, — то сегодня формат изменился.

«Хрустальный парк» — это микрорайон из нескольких кварталов, где сразу заложена вся инфраструктура: дороги, инженерные сети и сервисы. И ключевая идея здесь не в самих домах, а в том, как устроена здесь жизнь людей. Построить один дом несложно — построить живой микрорайон уже совсем другая задача.

— Мы должны понимать, что труд застройщиков малоэтажного жилья в разы сложнее, чем у компаний, которые строят многоквартирные дома. Здесь совершенно другая нагрузка на инфраструктуру, значительно ниже рентабельность. Но именно такой формат сегодня особенно важен для страны. Человек должен иметь возможность жить за городом — комфортно, в современной среде, где всё продумано для семьи, — отмечает Александр Якубовский.

Александр Якубовский. Фото - Кирилл Конин.

География удачная. Асфальтированная дорога ведёт до самого посёлка, путь от Иркутска — около 15 минут. Рядом магазины, пункты выдачи заказов, кофейня, а вокруг — сосновый лес и залив Щучий в нескольких минутах ходьбы.

Такие комплексные проекты меняют сам подход к загородной жизни: жить за городом можно в доступном жилье комфорт-класса, где всё работает как единая система.

Датский квартал. Фото из архива застройщика.

Варианты жилья на любой сценарий жизни

Линейка форматов рассчитана на разные сценарии: от компактных однокомнатных вариантов для тех, кто живёт один (в т.ч. «удалёнщиков»), до больших квартир с четырьмя спальнями, террасой или собственным участком. Многие ценят именно эту возможность: приготовить на мангале на своей территории, собрать соседей и устроить праздник, не уезжая на дачу.

«Утро нашей семьи теперь начинается не с дороги и спешки, а с прогулки или тишины во дворе. Здесь по-другому проходят вечера: дети сами находят себе друзей, соседи знают друг друга, можно спонтанно собраться на террасе или просто прогуляться до залива. Жизнь стала спокойнее, в ней теперь гораздо меньше стресса», — рассказывает жительница «Хрустального парка» Екатерина.

Кристина Яковенко. Фото - Кирилл Конин.

— Мы очень тщательно работаем над форматами жилья. В наших квартирах много окон, что позволяет сделать больше спален. Есть террасы и собственные участки. Всё это создаёт совершенно другой образ жизни — более комфортный, с возможностью чаще отдыхать, проводить время с семьёй и получать удовольствие от жизни, — говорит Кристина Яковенко.

Здесь все продумано - от инженерии до социальной инфраструктуры

За красивыми словами стоят конкретные, проверяемые вещи. В «Хрустальном парке» работают централизованное водоснабжение из артезианских скважин, городская канализация и электроснабжение второй категории с резервированием. Придомовое пространство спроектировано в концепции «двор без машин», рядом детский сад, магазины и сервисы. Это не стройка, где комфорт обещают «когда-нибудь потом», а уже сложившаяся среда: здесь живут с 2019 года, дружат семьями и растят детей.

Фото - Аркадий Иванов.

Поддерживает проект и местная власть.

— Здесь все продумано и сделано для людей. Близость к городу, комфортные условия, шикарные детские площадки. Появится ещё один детский сад, школа — это будет город в городе. Недаром проект удостоен национальной премии. Благодарю застройщика, благодарю Александра Владимировича, — отметил глава Ушаковского муниципального образования Александр Сафиулин.

Александр Сафиулин. Фото - Кирилл Конин.

Почему проект стал лучшим в России*

Федеральные эксперты нацпремии оценивали не только архитектуру - в фокусе были инженерия, качество и безопасность среды, инфраструктура и комплексность проекта. Именно сочетание этих факторов вывело иркутский проект в лидеры по стране.

— Оценивалась вся комбинация решений. Прежде всего тех, что не видны на первый взгляд, но важны для жизни — центральные инженерные сети, подземные электрические кабели, материал стен - у нас дома построены из кирпича, что делает их очень теплыми, с высоким классом энергоэффективности А+. Мы очень тщательно работали над продуктом, чтобы людям было комфортно жить, а стоимость эксплуатации была адекватной, — поясняет Кристина Яковенко.

Фото - Кирилл Конин.

«Хрустальный парк» стал одним из лучших загородных проектов страны не потому, что он «красивый» или «большой», а потому что решает главный вопрос загородной жизни — как жить за городом без потери преимуществ, которые дает городская среда. Именно это и стало федеральным стандартом оценки таких проектов.

Будет ли «Хрустальный парк» развиваться дальше?

— Безусловно, «Хрустальный парк» будет расширяться и развиваться — сейчас готовим к запуску новые кварталы. Еще лучше станет инфраструктура: мы планируем создать комьюнити-центр. Люди уже активно заезжают в очередной квартал — Датский, — делают ремонты, скоро на террасах и участках появится ландшафтный дизайн и закипит жизнь, — говорит Кристина Яковенко.

Датский квартал. Фото из архива застройщика.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива застройщика.

После прогулки по кварталу своё мнение высказал и Александр Якубовский:

— С проектом я знаком с разных сторон, в том числе и потому, что здесь проживают мои друзья, люди требовательные. И они подчеркивают, что живут здесь с большим удовольствием. Качество строительства, реализации проектов и дальнейшей эксплуатации отвечает всем высоким стандартам и требованиям. Я ещё раз убедился в этом, прогулявшись и пообщавшись с жителями. И я искренне рекомендую этот поселок.

Фото - Кирилл Конин.

Узнать больше о проекте и о готовых квартирах в Датском квартале можно на сайте hrustalnipark.ru и по телефону +7 (3952) 999-700.





*По версии национальной премии «Звёзды МЖС и ИЖС» в номинации “Лучший загородный жилой комплекс комфорт-класса»



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