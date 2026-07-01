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Производство мяса птицы в России впервые за несколько лет сократилось

Производство мяса птицы в России впервые за несколько лет перешло к снижению, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В январе–мае 2026 года аграрии выпустили 2,76 млн тонн птицы на убой в живом весе, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

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В мае спад ускорился до 4% в годовом выражении. Снижение на 2–3% подтверждает и руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Причиной сокращения выпуска стало снижение рентабельности: выросли расходы на транспорт и логистику, корма, налоговую нагрузку и топливо. По итогам 2025 года рентабельность птицеводческих компаний снизилась в 1,5 раза, что вынудило часть фабрик сократить производство.

Также повлияли ветеринарные факторы – в начале года очаги гриппа птиц были зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области.

Напомним, что в июне оптовые цены на куриные яйца в России обвалились. К концу мая 2026 года стоимость десятка категории С1 в Москве рухнула до 25 рублей, тогда как в середине февраля она составляла 110 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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