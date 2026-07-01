ИЭСК реконструирует подстанцию в Байкальске за 850 млн рублей

Иркутская электросетевая компания реконструирует единственный городской центр питания в Байкальске — подстанцию 220 кВ «БЦБК» в рамках поручения президента о переводе города на электроотопление. Стоимость проекта оценивается в 850 млн рублей. Суммарный прирост трансформаторной мощности увеличится вдвое и составит 80 мегавольт-ампер, чего хватит для питания 5 тысяч частных домов или нескольких крупных промышленных потребителей.

«Проект "БЦБК" для нас один из самых приоритетных. Это не просто техническое перевооружение, это наш вклад в экологическое будущее Байкальска. Увеличение мощности и надежности сетей является фундаментальным условием для перевода жилого сектора и предприятий города с котельного на электрическое отопление. Это позволит значительно снизить вредные выбросы в атмосферу в уникальной природной зоне озера Байкал», — отметил генеральный директор ИЭСК Илья Бриллиантов.

В 2026–2027 годах в рамках реконструкции подстанции планируется заменить четыре силовых трансформатора на новые, более мощные и современные, построить новое открытое распределительное устройство и провести реконструкцию воздушных линий. Проект направлен на кардинальное усиление энергетической инфраструктуры Байкальска для перехода на экологически чистую тепловую энергию.