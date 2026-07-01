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С майнинговой фермы в Казачинско-Ленском районе похитили оборудование на 5,3 млн рублей

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области суд приговорил к условным срокам четырех местных жителей за хищение майнингового оборудования, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, в апреле 2025 года злоумышленники проникли в ангар в поселке Магистральный и похитили технику для добычи криптовалюты на общую сумму более 5,3 млн рублей. Похищенное оборудование было изъято сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии.

Следователем было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 8 месяцев до 2 лет условно с испытательным сроком от 2 лет 8 месяцев до 3 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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