Отмена рейсов и рост цен: как топливный кризис ударит по туристам этим летом

Авиаперевозчики подошли к пику туристического сезона в условиях заметного удорожания авиакеросина. По данным СПбМТСБ, с начала года его биржевая цена выросла примерно на 28%, а в июне обновляла исторические максимумы. При этом вопрос уже не только в цене: некоторые региональные компании фиксируют сокращение поставок, а часть заправщиков ограничивает объемы.

«Полного срыва туристического сезона на этом фоне мы не прогнозируем, — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. — Власти будут вручную регулировать ситуацию и в первую очередь обеспечивать энергоносителями российских перевозчиков. Но точечные отмены, переносы рейсов и изменение расписания возможны».

В первую очередь сложности затронут региональные и менее прибыльные направления. Чартерные программы защищены лучше, так как там есть договоры с туроператорами и штрафы, поэтому перевозчикам проще сокращать регулярные рейсы.

«Для пассажиров это означает не только риск отмены и переносов рейсов, но и дальнейший рост стоимости билетов, — считает Владимир Чернов. — Топливо занимает примерно четверть или треть затрат авиакомпаний, поэтому подорожание керосина постепенно будет переходить в тарифы и топливные сборы».

Для «Аэрофлота» ситуация менее острая, чем для небольших компаний. Поддержкой служит масштаб бизнеса группы и сильный внутренний спрос. Однако рост топливных расходов все равно будет давить на маржу компании.