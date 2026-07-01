Золотая жила Приангарья: где найти вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей?

В Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто более пяти тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Это создает отличные возможности для соискателей, особенно в таких сферах, как строительство, недвижимость и логистика, сообщает hh.ru.

Ключевые моменты

- Количество вакансий: Более 5,9 тысяч предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей.

- Вахтовый график: 84% вакансий предлагают работу по вахтовому методу, что является самым высоким показателем среди сибирских регионов.

- Требования к образованию: В 80% случаев компании не требуют диплома, однако наличие опыта работы остается критически важным — большинство позиций требует от кандидатов до трех лет профессионального стажа.

Топ вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей