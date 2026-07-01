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Золотая жила Приангарья: где найти вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей?

В Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто более пяти тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Это создает отличные возможности для соискателей, особенно в таких сферах, как строительство, недвижимость и логистика, сообщает hh.ru.

Ключевые моменты

- Количество вакансий: Более 5,9 тысяч предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей.
- Вахтовый график: 84% вакансий предлагают работу по вахтовому методу, что является самым высоким показателем среди сибирских регионов.
- Требования к образованию: В 80% случаев компании не требуют диплома, однако наличие опыта работы остается критически важным — большинство позиций требует от кандидатов до трех лет профессионального стажа.

Топ вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

  1. Врач стоматолог-ортопед, от 830 000 ₽ за месяц, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/134409356
  2. Водитель-дальнобойщик со своим авто, до 800 000 ₽ за месяц, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/133970639
  3. Заместитель директора по производству карьера, от 700 000 ₽ за вахту, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/134594078
  4. Начальник фабрики/главный технолог ЗИФ, от 580 000 ₽ за месяц, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/131223360
  5. Машинист бульдозера (Якутия), от 515 000 ₽ за вахту, до вычета налогов,
    https://hh.ru/vacancy/134041828
  6. Главный инженер на добычу россыпного золота (Амурская область), от 500 000 до 1 000 000 ₽ за месяц, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/133853425
  7. Ведущий геолог, от 483 000 до 609 000 ₽ за месяц, до вычета налогов,
    https://hh.ru/vacancy/134246631
  8. Заведующий складом ТМЦ, от 468 000 ₽ за вахту, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/134208876
  9. Геодезист (Якутия), 250 000 ₽ за месяц, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/134648393
  10. Инженер ПТО (Якутия), 230 000 ₽ за месяц, на руки,
    https://hh.ru/vacancy/134661632

/ Сибирское Информационное Агентство /
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