Золотая жила Приангарья: где найти вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей?

В Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто более пяти тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Это создает отличные возможности для соискателей, особенно в таких сферах, как строительство, недвижимость и логистика, сообщает hh.ru.
Ключевые моменты
- Количество вакансий: Более 5,9 тысяч предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей.
- Вахтовый график: 84% вакансий предлагают работу по вахтовому методу, что является самым высоким показателем среди сибирских регионов.
- Требования к образованию: В 80% случаев компании не требуют диплома, однако наличие опыта работы остается критически важным — большинство позиций требует от кандидатов до трех лет профессионального стажа.
Топ вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей
- Врач стоматолог-ортопед, от 830 000 ₽ за месяц, на руки,
https://hh.ru/vacancy/134409356
- Водитель-дальнобойщик со своим авто, до 800 000 ₽ за месяц, на руки,
https://hh.ru/vacancy/133970639
- Заместитель директора по производству карьера, от 700 000 ₽ за вахту, на руки,
https://hh.ru/vacancy/134594078
- Начальник фабрики/главный технолог ЗИФ, от 580 000 ₽ за месяц, на руки,
https://hh.ru/vacancy/131223360
- Машинист бульдозера (Якутия), от 515 000 ₽ за вахту, до вычета налогов,
https://hh.ru/vacancy/134041828
- Главный инженер на добычу россыпного золота (Амурская область), от 500 000 до 1 000 000 ₽ за месяц, на руки,
https://hh.ru/vacancy/133853425
- Ведущий геолог, от 483 000 до 609 000 ₽ за месяц, до вычета налогов,
https://hh.ru/vacancy/134246631
- Заведующий складом ТМЦ, от 468 000 ₽ за вахту, на руки,
https://hh.ru/vacancy/134208876
- Геодезист (Якутия), 250 000 ₽ за месяц, на руки,
https://hh.ru/vacancy/134648393
- Инженер ПТО (Якутия), 230 000 ₽ за месяц, на руки,
https://hh.ru/vacancy/134661632