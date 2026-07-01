От дегустации чая до турнира по киберфутболу: чем запомнились выходные в Иркутске

В этом году на фестивале «Сытый бабр» Сбер организовал тематическую площадку «Чайный путь». ГигаЧат «оживил» историю Великого чайного пути, и гости могли отправиться в интерактивное путешествие по одному из самых известных торговых маршрутов. Импровизированные станции: Кяхта, Нерчинск, Нижнеудинск, Иркутск встречали участников дегустацией чая и погружали в возможности ИИ-помощника ГигаЧат. Гости мероприятия создавали изображения и музыку, проходили интерактивные квизы и открывали возможности искусственного интеллекта.

На Дне молодёжи Сбер представил две площадки: футбольный тир и турнир по киберфутболу, где каждый желающий мог проверить свою точность, сыграть за любимую сборную и привести её к победе.

Интерактивные активности от ГигаЧата были и на главной сцене. Гости приняли участие в музыкальном квизе «Угадай хит», а затем присоединились к танцевальному флешмобу «Танцуй как Грин». Грин – первый антропоморфный робот Сбера, созданный российскими инженерами на базе передовых AI-технологий.

«Для нас важно создавать для жителей Иркутска уникальный опыт взаимодействия с технологиями. Мы рады, что наши площадки на Дне молодёжи и фестивале "Сытый бабр" стали центром притяжения, где каждый смог увидеть возможности искусственного интеллекта и получить новый опыт», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.