После подключения чаевых на терминалах их объём вырос в 1,5 раза

С ноября 2025 года по май 2026 года после подключения сервиса общий объём чаевых у партнёров в среднем вырос в 1,5 раза. У компаний, которые используют несколько способов сбора чаевых, через платёжные терминалы в среднем проходит 35% всех вознаграждений.

Для 543 партнёров терминалы стали единственным каналом получения чаевых. Средняя сумма одного вознаграждения составляет 192 рубля, а максимальная сумма, собранная одной командой сотрудников через терминалы, достигла 1,25 млн рублей.

Наиболее заметный рост показали сети кофеен и пекарен. В French Bakery объём чаевых увеличился с 28,4 тыс. до 2,44 млн рублей — в 86 раз. Через платёжные терминалы сотрудники получили 81% всех чаевых, а дополнительный объём вознаграждений составил около 1,99 млн рублей.

В Starts Coffee объём чаевых вырос почти в 109 раз — с 23 тыс. до 2,52 млн рублей. Практически все вознаграждения — 99% — гости оставили через терминалы.

В сети городских кафе «Прайм» объём чаевых увеличился с 500 рублей до 1,19 млн рублей. Подключение сервиса фактически сформировало новый канал вознаграждения сотрудников там, где раньше гости почти не оставляли чаевые.

Заметную динамику показали и рестораны. После подключения сервиса объём чаевых в несколько раз увеличился в ресторанах Ginza и сети «Frank by БАСТА».

Сервис позволяет гостю поблагодарить сотрудника непосредственно во время оплаты — на экране того же терминала, без перехода в сторонние приложения и сервисы. Для многих компаний платёжный терминал становится одним из основных каналов сбора чаевых, а в заведениях, где такая практика прежде почти отсутствовала, помогает сформировать её с нуля.

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