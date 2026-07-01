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300 рублей за литр бензина: В Иркутске полиция пресекла нелегальную продажу топлива

В Иркутске полицейские выявили и пресекли два случая перепродажи бензина по завышенным ценам, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. 25-летний местный житель продавал бензин марки АИ‑95 по 250 рублей за литр, а 31-летний мужчина пытался реализовать топливо по 300 рублей за литр.

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Оба нарушителя приобрели бензин на заправках и предлагали его через интернет.

Полицейские изъяли канистры с топливом. В отношении обоих нелегальных продавцов составлены административные материалы за осуществление предпринимательской деятельности без оформления разрешительных документов.

В полиции отметили, что после публикаций в СМИ количество предложений от перекупщиков сократилось.

Нелегальные продавцы активизировались в Иркутской области и соседних регионах на фоне топливного дефицита. На прошлой неделе сотрудники пресекли четыре факта незаконной перепродажи топлива, которое перекупщики пытались продать по цене 250 рублей за литр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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