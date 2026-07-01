Бензин начали отгружать в независимые АЗС Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что независимым автозаправочным станциям региона начались частичные отгрузки топлива с разных нефтеперерабатывающих заводов страны. По словам главы региона, общий объём отгрузки по ранее заключённым договорам составляет 6 тыс. тонн, и большую роль в этом сыграла работа с федеральным центром.

Основной объём бензина по-прежнему реализуется через АЗС «Роснефти», однако более чем в 20 районах области их нет или мало.

«Несмотря на все предпринимаемые меры, пока ситуация с топливом в регионе продолжает оставаться очень тяжёлой. До её стабилизации нам понадобится ещё много сил, оперативных и нестандартных решений», — написал Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

На заседании оперативного штаба власти определили потребность в топливе для наиболее сложных территорий на месяц и прорабатывают меры для недопущения дефицита. Губернатор призвал граждан и организации экономно расходовать бензин и сократить поездки. Он также поблагодарил полицию, Росгвардию, добровольцев и жителей за поддержание порядка на АЗС и взаимопомощь в очередях.

Напомним, что в Иркутской области с 28 июня действует режим повышенной готовности из-за топливного дефицита. Полиция пресекает случаи перепродажи бензина по завышенным ценам, а крупная сеть АЗС БРК приостановила продажу топлива физическим лицам.