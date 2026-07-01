Т2 признан лидером по качеству мобильной связи в туристических локациях на Байкале

Т2 занял первое место среди операторов «большой четверки» в рейтинге комплексных оценок качества мобильной связи на туристических локациях вблизи Байкала. Результаты масштабного исследования опубликовала компания DMTel. Эксперты изучили качество мобильного интернета, голосовой связи и радиопокрытия в 14 локациях и на автодорогах между ними. Т2 заняла первую позицию рейтинга, значительно опередив конкурентов. Оператор показал лучшие результаты по качеству и мобильного интернета, и голосовой связи, а также продемонстрировал самое широкое покрытие в местах отдыха на Байкале.

Исследование DMTel проводилось в мае 2026 года в популярных туристических локациях на южном, западном и восточном побережье Байкала – со стороны Иркутской области и Республики Бурятии. Эксперты протестировали качество мобильной связи в Хужире, Харанцах, Ялге, Курме, Сарме, Сахюрте, Большом Голоустном, Листвянке, Байкальске, Энхалуке, Горячинске, Усть-Баргузине, Турке, Посольском, а также на автодорогах между населенными пунктами.

Специалисты DMTEL оценивали три показателя: мобильный интернет, голосовую связь и радиопокрытие. Т2 получила наибольшие итоговые оценки по каждому из параметров как в самих населенных пунктах, так и на автодорогах. По совокупности оценок оператор также признан лидером с большим отрывом от конкурентов.

В частности, T2 продемонстрировал лучшие скорости загрузки данных с сервера как в туристических локациях, так и на автотрассах. В населенных пунктах в сети оператора 90% значений превышают 32 Мбит/сек, на автодорогах – 5 Мбит/сек. В обоих случаях это примерно в два раза больше, чем у ближайшего конкурента. Такое преобладание высоких скоростей является важным преимуществом для стабильной работы сети, в том числе в часы пиковых нагрузок.

По доступности и надежности голосовой связи T2 также опережает других операторов. Это подтверждает, что клиенты компании могут успешно дозвониться друг другу во время отдыха или в дороге и вести разговор без обрывов.

«Важным условием обеспечения комфорта и безопасности туристов является возможность оставаться на связи в любой или практически в любой точке путешествия. При планировании поездок важно заранее понимать возможности сети в пути и на отдыхе. Как оператор мы делаем все, чтобы обеспечить наших абонентов качественной связью даже в условиях повышенного трафика в разгар туристического сезона. Мы уделяем большое внимание развитию сети в зонах отдыха, и сохраним этот стратегический курс, продолжая инвестировать в развитие инфраструктуры и еще больше укрепляя наше лидерство в регионе», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.

В рамках исследования специалисты DMTEL выполнили драйв-тесты на маршруте протяженностью более 1922 км. Эксперты провели 3504 голосовых теста и 4895 сессий загрузки данных одновременно в сети каждого оператора.