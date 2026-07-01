Два вуза из Иркутска вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-экономистов

Два высших учебных заведения из Иркутска — Байкальский государственный университет и Иркутский государственный университет — вошли в топ-20 рейтинга российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов. Исследование, охватывающее выпускников 2020–2025 годов, представил сервис SuperJob.

Лидером рейтинга остается МГИМО с медианной зарплатой выпускников 230 000 рублей в месяц (+15% к прошлому году). На втором месте — НИУ ВШЭ (200 000 рублей, +5%). Третье место делят Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ им. Ломоносова (по 195 000 рублей).

Байкальский государственный университет занимает 18 место. Зарплата выпускников-экономистов выросла до 95 000 рублей, а 60% из них остаются работать в городе.

Иркутский государственный университет расположился на 20 позиции. Медианная зарплата его выпускников составляет 90 000 рублей, и в городе остаются работать 79% молодых специалистов.

В исследовании анализировались данные из базы резюме SuperJob (более 50 млн анкет) и открытых источников. Для включения в рейтинг учитывались резюме специалистов, работающих по специальности не менее года, исключая стажеров и младших сотрудников.