Иркутская область получит 30 тысяч тонн бензина для ликвидации очередей – Сергей Тен

Депутат Государственной Думы Сергей Тен принял участие в заседании регионального штаба по вопросам обеспечения топливом Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева.

Парламентарий сообщил о принятии экстренных поправок в Налоговый кодекс, направленных на стабилизацию внутреннего рынка бензина. Изменения имеют обратную силу и распространяются на операции с 1 июня, однако для жителей региона важен результат «здесь и сейчас».

«Без стабильных поставок топлива страдают обычные люди, начинает испытывать трудности экономика. Нужны быстрые, решительные и эффективные действия», — подчеркнул Сергей Тен.

Для стабилизации обстановки принят ряд оперативных решений:

Поставки: В Иркутскую область направляется партия из 30 000 тонн топлива для распределения между всеми работающими сетями АЗС, чтобы бензин появился не только на станциях «Роснефти».

Лимиты: Норма отпуска увеличена до 50 литров, заправка в канистры запрещена.

Логистика: Независимым операторам предложено использовать свои бензовозы для доставки топлива с нефтебаз «Иркутскнефтепродукта» в удаленные пункты. ВСЖД рекомендовано ускорить доставку составов с НПЗ.

Контроль: Для предотвращения спекуляций организовано ночное полицейское патрулирование АЗС «Роснефти». ФАС инициировала проверки уровня цен и остатков топлива.

«Все меры направлены на скорейшую стабилизацию обстановки... Работаем дальше над тем, чтобы полностью стабилизировать ситуацию с поставками топлива в регионе», — резюмировал депутат.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что независимым автозаправочным станциям региона начались частичные отгрузки топлива с разных нефтеперерабатывающих заводов страны. По словам главы региона, общий объём отгрузки по ранее заключённым договорам составляет 6 тыс. тонн, и большую роль в этом сыграла работа с федеральным центром.