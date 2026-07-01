Количество резюме в России выросло на 52% за пять месяцев 2026 года

Российский рынок труда в январе–мае 2026 года показал устойчивый рост вовлеченности соискателей: количество резюме на платформе «Авито Работа» увеличилось на 52%, а средние зарплатные ожидания кандидатов достигли 69 837 рублей в месяц, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса.

Экономическая неопределённость и желание финансовой стабильности стали главными драйверами активности, считает социолог, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара.

«Несмотря на низкую безработицу, экономическая ситуация остается волатильной. Рост цен побуждает людей искать более высокооплачиваемую работу или дополнительный заработок для сохранения покупательной способности», — рассказала «Известиям» Валерия Касамара.

Наиболее заметный рост числа резюме зафиксирован в возрастной группе 45–64 лет — на 97%, у кандидатов 35–44 лет — на 80%, у молодёжи 25–34 лет — на 69%. Социолог связывает это с изменением отношения к труду и возрасту: люди старше 45 лет всё чаще рассматриваются работодателями как носители ценного опыта и готовы осваивать новые профессии. Доля людей старше трудоспособного возраста уже составляет 23,7%.

Напомним, что в Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто и обновлено более 5,9 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей. Подавляющее большинство из них — 84% — приходится на вакансии с вахтовым графиком.