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ЦБ предупредил о пересмотре вверх диапазона ставки

Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ получилось довольно осторожным и, более жестким, чем рынок мог ждать после ее июньского снижения. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, хотя инфляция в апреле–мае заметно замедлилась, а инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, регулятор считает, что эта динамика обусловлена временными факторами, в том числе более сильным сезонным снижением цен на овощи и фрукты, а также укреплением рубля.

«Таким образом, Банк России считает, что проблема инфляции пока не разрешена. Устойчивый рост цен, по оценке регулятора, составляет 4–5%, проинфляционные риски усиливаются», — поясняет эксперт. По словам Чернова, в числе этих рисков ЦБ называет бюджетный импульс, рост кредитования и ситуацию на внутреннем топливном рынке.

«На наш взгляд, последний фактор особенно важен, так как рост цен на автомобильное топливо прямо способствует ускорению инфляции, поскольку дополнительные издержки включаются в цену всех товаров и услуг для конечного потребителя», — подчеркивает аналитик. «Если проблемы с горючим в стране не удастся урегулировать в ближайшее время, ЦБ будет еще сложнее дальше снижать ставку», — предупреждает Чернов.

«В этой связи регулятор сигнализирует о сокращении потенциала смягчения монетарных условий и прямо допускает, что диапазон ставки будет выше, чем предполагал апрельский прогноз», — сообщает эксперт. «Хотя мы не исключаем полностью ее снижения в конце июля, пауза в корректировке ДКП выглядит более вероятной, особенно если бензин и дизтопливо продолжат дорожать», — считает Чернов.

«Для рубля это умеренно позитивный сигнал. Чем дольше ставка будет оставаться высокой, тем дольше будут дорогими заемные рубли и сильнее поддержка со стороны рублевых инструментов», — заключает Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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