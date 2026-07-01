Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Иркутская область получит 30 тысяч тонн бензина для ликвидации очередей – Сергей Тен
Бензин начали отгружать в независимые АЗС Иркутской области
Отмена рейсов и рост цен: как топливный кризис ударит по туристам этим летом
Все материалы сюжета

S7 Airlines увеличивает частоту рейсов из Иркутска по пяти направлениям

S7 Airlines расширяет полётную программу из Иркутска, увеличивая частоту рейсов сразу по пяти направлениям, сообщила авиакомпания.

Дополнительные рейсы появятся в Красноярск, Владивосток, Братск, Екатеринбург и Петропавловск-Камчатский. Изменения в расписании вступают в силу с конца июня и продолжаются в июле.

С 29 июня рейсы в Красноярск стали ежедневными, с 1 июля частота полётов во Владивосток вырастет до десяти в неделю.

С 7 июля добавятся рейсы в Братск и Екатеринбург, которые будут выполняться четыре раза в неделю. С 10 июля частота рейсов в Петропавловск-Камчатский увеличится до трёх в неделю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес