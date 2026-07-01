S7 Airlines увеличивает частоту рейсов из Иркутска по пяти направлениям

S7 Airlines расширяет полётную программу из Иркутска, увеличивая частоту рейсов сразу по пяти направлениям, сообщила авиакомпания.

Дополнительные рейсы появятся в Красноярск, Владивосток, Братск, Екатеринбург и Петропавловск-Камчатский. Изменения в расписании вступают в силу с конца июня и продолжаются в июле.

С 29 июня рейсы в Красноярск стали ежедневными, с 1 июля частота полётов во Владивосток вырастет до десяти в неделю.

С 7 июля добавятся рейсы в Братск и Екатеринбург, которые будут выполняться четыре раза в неделю. С 10 июля частота рейсов в Петропавловск-Камчатский увеличится до трёх в неделю.