Отельер Байкала бьёт тревогу: «Июнь 2026 — худший за 10 лет»

Пока одни уверяют, что всё под контролем, отельеры фиксируют падение загрузки на четверть и массовые отмены. Как на самом деле обстоят дела с туризмом на Байкале этим летом? На фоне топливного кризиса мы обратились к экспертам. Гендиректор отеля «Байкал Вью» Марина Улаханова в эксклюзивном интервью СИА рассказала о реальных цифрах падения турпотока и объяснила, почему туристы массово отказываются от поездок.

Минус 25% к прошлому году

Картина оказалась далека от радужной. По словам Марины Улахановой, отрасль уже столкнулась с системным падением спроса.

«За пять месяцев текущего года загрузка снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы на лето и вовсе пессимистичны: мы ожидаем минус 25% к показателям 2025 года. По факту июнь 2026-го — наихудший за последние 10 лет», — констатирует эксперт.

Окно бронирования» сжалось втрое

Ключевыми факторами, по её мнению, стали экономическая нестабильность в стране, изменение потребительского поведения и, в первую очередь, запредельно высокая стоимость авиаперелётов. Турист больше не планирует отдых за полгода: «окно бронирования» сжалось с 56 дней до 14–23. Решение принимается импульсивно, «здесь и сейчас», что лишает бизнес возможности для долгосрочного планирования.

Топливный кризис — лишь катализатор

Топливный кризис стал лишь катализатором уже существующих проблем. Как подтвердила Марина Улаханова, в июне действительно начались отмены и замедление темпов загрузки.

«В зимний сезон были и другие факторы... Это прежде всего позднее открытие ледовой переправы, а также трагические происшествия на льду Байкала, когда утонул автомобиль УАЗ. В июне массовые отмены произошли, со слов коллег из отелей острова, после пожара на Московском НПЗ».

Марина Улаханова обращает внимание на то, что значительно сократился поток туристов из Китая.

«Со слов туроператоров, причины следующие — курс рубля, изменение или отмена авиарейсов. Но я считаю главной причиной снижение интереса самих китайских туристов. В Китае созданы собственные потрясающие кластеры, например горы Аватара... Нам необходимо кардинально менять стратегию и начинать продвижение Байкала на этом рынке».

Потенциал Юго-Восточной Азии огромен, и работа с этим направлением может приносить плоды. По мнению эксперта, они второй год наблюдают интерес со стороны туристов из Тайваня.

Перелёт съел бюджет

На вопрос о путях выхода из кризиса Марина Улаханова уверена: ключевой барьер — дорогая логистика. Без государственного вмешательства ситуация не изменится.

«Необходимы прямые дотации на авиаперелёты хотя бы для отдельных категорий граждан. Стоимость недельной поездки из центральной России на Байкал для семьи из четырёх человек составляет от 238 до 386 тысяч рублей. При этом перелёт съедает от 56% до 58% бюджета тура... Из них проживание составит от 35 до 70 тыс. рублей в этих пакетах, или 14–18%. Мы даём скидки на проживание, но это капля в море. Потребитель не может себе позволить поездку на Байкал именно из-за стоимости билетов», — заключает эксперт.