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Курсы валют ЦБ РФ на 2 июля: 78,2652 руб/доллар США и 89,1754 руб/евро

ЦБ РФ с 2 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,2652 руб.
  • 1 евро - 89,1754 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,8420 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0044 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0989 р. (0,11%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,08%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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