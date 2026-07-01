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«Каждый четвёртый рубль — льготный»: 8 тезисов Набиуллиной о российской экономике и бизнесе

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе и назвала главные тормоза экономики, передаёт ТАСС. Публикуем восемь основных тезисов:

1. О процентных ставках и инфляции

Доступность кредитов зависит не от величины ключевой ставки, а от уровня инфляции.

«Банк России не является сторонником высоких процентных ставок... Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки».

2. Об использовании термина «переохлаждение»

Этот термин следует использовать с осторожностью, так как он подразумевает наличие незадействованных ресурсов, в первую очередь трудовых.

«Давайте всё-таки... аккуратно этим пользоваться. Это значит, у вас спроса недостаточно для тех возможностей, которые есть у предложения... должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые».

3. О транзакционных издержках

Издержки на взаимодействие в экономике России оцениваются в триллионы рублей, и их снижение через цифровизацию — это революция.

«Транзакционные издержки в нашей экономике — это триллионы рублей... когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение».

4. О росте инвестиций и производительности

Несмотря на рост инвестиций на треть за три года, производительность труда не выросла, и отставание от мировых лидеров сохраняется.

«Инвестиции за последние три года у нас выросли где-то на треть. Мы пока не видим, чтобы это вылилось в рост производительности труда, мы как отставали от лидеров, так и отстаём».

5. О роли дешёвых денег

Для технологического обновления нужны доступные кредиты; без дешёвых денег невозможно покупать роботов и станки.

«Как можно покупать роботов, станки, если нет дешёвых денег».

6. О концентрации кредитов в госсекторе

Доля кредитов крупным госкомпаниям выросла на 15 процентных пунктов (с 20% до 35%), что искажает конкуренцию.

«Доля кредитов крупным госкомпаниям за три года выросла на 15 п.п., с 20% до 35%».

7. О нерыночных ставках и «спасательных кругах» 

Каждый четвёртый рубль кредитов выдаётся по нерыночным ставкам (19 трлн руб.), что мешает перетоку ресурсов к эффективным предприятиям.

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«Масштаб льготных нерыночных кредитов экономики — 19 трлн рублей. Это каждый четвёртый рубль... И вторая причина — у нас часто государство помогает льготами... Это как спасательный круг такой. Мы его бросаем, и эти временные меры часто превращаются в постоянные».

8. О маркетплейсах и конкуренции 

Маркетплейсы — это эффективный рыночный механизм («рука рынка с именами»), но государству нужно создавать условия для честной конкуренции.

«Это способ организации рыночных отношений... Нам важно, чтобы это была справедливая конкуренция и человек осознанно делал выбор... это достаточно эффективная рука рынка, с именами — "Яндекс", "Вайлдберриз", "Озон"».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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