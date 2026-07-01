«Каждый четвёртый рубль — льготный»: 8 тезисов Набиуллиной о российской экономике и бизнесе

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе и назвала главные тормоза экономики, передаёт ТАСС. Публикуем восемь основных тезисов:
1. О процентных ставках и инфляции
Доступность кредитов зависит не от величины ключевой ставки, а от уровня инфляции.
«Банк России не является сторонником высоких процентных ставок... Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки».
2. Об использовании термина «переохлаждение»
Этот термин следует использовать с осторожностью, так как он подразумевает наличие незадействованных ресурсов, в первую очередь трудовых.
«Давайте всё-таки... аккуратно этим пользоваться. Это значит, у вас спроса недостаточно для тех возможностей, которые есть у предложения... должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые».
3. О транзакционных издержках
Издержки на взаимодействие в экономике России оцениваются в триллионы рублей, и их снижение через цифровизацию — это революция.
«Транзакционные издержки в нашей экономике — это триллионы рублей... когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение».
4. О росте инвестиций и производительности
Несмотря на рост инвестиций на треть за три года, производительность труда не выросла, и отставание от мировых лидеров сохраняется.
«Инвестиции за последние три года у нас выросли где-то на треть. Мы пока не видим, чтобы это вылилось в рост производительности труда, мы как отставали от лидеров, так и отстаём».
5. О роли дешёвых денег
Для технологического обновления нужны доступные кредиты; без дешёвых денег невозможно покупать роботов и станки.
«Как можно покупать роботов, станки, если нет дешёвых денег».
6. О концентрации кредитов в госсекторе
Доля кредитов крупным госкомпаниям выросла на 15 процентных пунктов (с 20% до 35%), что искажает конкуренцию.
«Доля кредитов крупным госкомпаниям за три года выросла на 15 п.п., с 20% до 35%».
7. О нерыночных ставках и «спасательных кругах»
Каждый четвёртый рубль кредитов выдаётся по нерыночным ставкам (19 трлн руб.), что мешает перетоку ресурсов к эффективным предприятиям.
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«Масштаб льготных нерыночных кредитов экономики — 19 трлн рублей. Это каждый четвёртый рубль... И вторая причина — у нас часто государство помогает льготами... Это как спасательный круг такой. Мы его бросаем, и эти временные меры часто превращаются в постоянные».
8. О маркетплейсах и конкуренции
Маркетплейсы — это эффективный рыночный механизм («рука рынка с именами»), но государству нужно создавать условия для честной конкуренции.
«Это способ организации рыночных отношений... Нам важно, чтобы это была справедливая конкуренция и человек осознанно делал выбор... это достаточно эффективная рука рынка, с именами — "Яндекс", "Вайлдберриз", "Озон"».