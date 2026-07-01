Reuters: Россия начала закупать бензин в Индии из-за ударов по НПЗ

Россия начала закупать бензин в Индии, чтобы смягчить внутренний дефицит топлива, вызванный ударами украинских беспилотников по российским НПЗ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Москва ведёт переговоры о поставках нефтепродуктов из-за рубежа.

По данным источников, объём первой поставки составил не менее 60 тыс. метрических тонн. Два собеседника агентства уточнили, что груз был доставлен двумя танкерами (по 30–40 тыс. тонн каждый).

Кроме того, обсуждаются регулярные поставки: по информации третьего источника, Россия планирует ежемесячно импортировать до 400 тыс. тонн бензина из разных стран. В числе поставщиков уже фигурирует Беларусь, которая традиционно экспортирует топливо в РФ.