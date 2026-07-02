26 лет на рынке: «Агат-Авто» отметил день рождения масштабным праздником и тест-драйвом TENET

27 июня в дилерском центре «Агат-Авто» на улице Трактовой состоялся яркий День открытых дверей, приуроченный к 26-летию компании. Гостям представили автомобильный бренд TENET и предложили насыщенную программу.

Фото предоставлено "Агат-Авто"

Праздник объединил развлечения для всей семьи: детей ждали аниматоры и сладкое угощение, а взрослых — изысканный фуршет от ресторана «ЧКАЛОВ» и фирменный торт «Агат-Авто» от компании «Мирель». Главным автомобильным событием стал тест-драйв всей актуальной линейки TENET, совмещённый со специальными условиями покупки, действовавшими только в этот день. Главным призом для участников стал фирменный велосипед TENET.

Ключевым партнёром мероприятия выступила лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг), которая в этом году отмечает 30-летний юбилей. За три десятилетия компания прошла путь от регионального игрока до одного из лидеров российского рынка лизинга.

Фото предоставлено "Агат-Авто"

Фото предоставлено "Агат-Авто"

Фото предоставлено "Агат-Авто"

Фото предоставлено "Агат-Авто"

Фото предоставлено "Агат-Авто"

Реклама. Агат-Авто. erid:2VfnxwLqViT