Ангарск вошёл в список городов для «Семейной ипотеки» на вторичное жилье

С 1 июля 2025 года ДОМ.РФ обновил перечень городов, в которых доступна покупка вторичного жилья по льготным ипотечным программам. Это важное изменение для многих семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Основные изменения:

- Семейная ипотека:

В обновленный список вошли 886 городов в 83 регионах России. Среди новых городов, включенных в программу, оказался и Ангарск (Иркутская область). Это открывает новые возможности для местных жителей, которые теперь могут воспользоваться льготной ставкой не более 6% годовых для покупки готового жилья. В то же время из списка были исключены 18 городов, таких как Балашов (Саратовская обл.) и Кузнецк (Пензенская обл.).

- Дальневосточная и арктическая ипотека:

Перечень городов для этой программы был увеличен до 92 доступных населенных пунктов в 19 регионах. В список добавлены два новых города: Арсеньев (Приморский край) и Новодвинск (Архангельская обл.).

Условия программ:

- Покупка жилья на вторичном рынке возможна в городах, где отсутствует достаточное предложение нового жилья или строится не более двух объектов.

- Дом, в котором приобретается квартира, не должен быть старше 20 лет на момент заключения ипотечного договора.

- Продавец и покупатель не должны быть взаимозависимыми лицами.

«Мы регулярно актуализируем перечень городов, в которых отсутствует достаточный объем предложения нового жилья. В этих городах семьи могут улучшить свои жилищные условия, приобретая квартиры на вторичном рынке», — отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

С полным списком городов, в которых доступна покупка вторичного жилья по программам «Семейной ипотеки» и «Дальневосточной и арктической ипотеки», можно ознакомиться на сайте ДОМ.РФ.