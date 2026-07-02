Патрушев и Байкальск: Как федеральные инвестиции помогут превратить город в центр экотуризма

Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал и его ресурсов стало центральной темой выездного заседания Правительственной комиссии, которое прошло в Иркутске под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. В ходе визита были осмотрены ключевые объекты, влияющие на экологическое состояние озера, включая бывшую промплощадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и полигон «Солзанский».

Основные тезисы:

- Экологический баланс: Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость обеспечения баланса между сохранением экосистемы и социально-экономическим развитием региона. В последние годы на эти цели из федерального бюджета выделено более 46 миллиардов рублей.

- Ликвидация накопленного вреда: В Байкальске ведется системная работа по ликвидации накопленного вреда, включая разработку природоподобных технологий очистки и рекультивации, которые уже одобрены Научным советом РАН. На данный момент завершен демонтаж трети объектов комбината, а в 2026–2028 годах запланированы опытно-промышленные испытания технологий.

- Экотехнопарк в Ангарске: В Ангарске представлен проект экокластера, который станет важным звеном в системе обращения с отходами. Первая очередь строительства уже стартовала, и его запуск позволит достичь 100% сортировки отходов и снизить объемы полигонного захоронения в два раза.

- Научные исследования: Вице-премьер также ознакомился с работой нового научно-исследовательского судна «Викентий Зайцев», которое будет проводить мониторинг состояния озера и его биологических ресурсов. На его строительство было выделено почти 500 миллионов рублей.

- Состояние биоресурсов: По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, запасы основных промысловых видов в Байкале находятся в стабильном состоянии. Введенный запрет на промышленный лов байкальского омуля и мероприятия по его искусственному воспроизводству значительно улучшили ситуацию.

На заседании обсуждались также итоги осмотра объектов и социально-экономическое развитие Байкальска, включая меры по возобновлению лесов и борьбе с вредными организмами. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил положительную динамику в снижении площади гарей и погибших насаждений с 2020 года. По итогам заседания были намечены дальнейшие шаги по координации работы ведомств и научных институтов для системной защиты Байкала и сохранения его уникальной экосистемы.