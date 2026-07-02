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ЦБ предупреждает: Диапазон ключевой ставки может быть пересмотрен вверх

Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ получилось довольно осторожным и, на наш взгляд, более жестким, чем рынок мог ожидать после ее июньского снижения. Хотя инфляция в апреле-мае заметно замедлилась, а инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, регулятор считает, что эта динамика обусловлена временными факторами, в том числе более сильным сезонным снижением цен на овощи и фрукты, а также укреплением рубля.

«Таким образом, Банк России считает, что проблема инфляции пока не разрешена, — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. — Устойчивый рост цен, по оценке регулятора, составляет 4–5%, проинфляционные риски усиливаются. В их числе ЦБ называет бюджетный импульс, рост кредитования и ситуацию на внутреннем топливном рынке».

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По словам эксперта, последний фактор особенно важен, так как рост цен на автомобильное топливо прямо способствует ускорению инфляции, так как дополнительные издержки включаются в цену всех товаров и услуг для конечного потребителя. Если проблемы с горючим в стране не удастся урегулировать в ближайшее время, ЦБ будет еще сложнее дальше снижать ставку.

В этой связи регулятор сигнализирует о сокращении потенциала смягчения монетарных условий и прямо допускает, что диапазон ставки будет выше, чем предполагал апрельский прогноз.

«Хотя мы не исключаем полностью ее снижения в конце июля, пауза в корректировке ДКП выглядит более вероятной, особенно если бензин и дизтопливо продолжат дорожать. Для рубля это умеренно позитивный сигнал. Чем дольше ставка будет оставаться высокой, тем дольше будут дорогими заемные рубли и сильнее поддержка со стороны рублевых инструментов», — резюмирует Владимир Чернов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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