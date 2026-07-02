Обвал на 21%: Почему платина завершила квартал самым глубоким падением с 2020 года?

Цены на платину с апреля по июнь обвалились на 21%, до $1605 за тройскую унцию, что стало максимальным падением с первого квартала 2020 года, когда металл подешевел на 25%. При этом с январского пика цена находится в устойчивом нисходящем тренде, а в последние недели давление на ее котировки только усилилось.

«Главная причина нового витка падения стоимости платины — в переоценке ориентиров по дальнейшей динамике ставки ФРС и более крепком долларе», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Когда инвесторы закладывают более долгий период высоких ставок в США, драгметаллы становятся менее привлекательными для покупки, потому что они не дают процентного дохода. Дополнительно на стоимость металла давит фиксация прибыли после сильного роста прошлого года и ухудшение ожиданий по промышленному спросу, прежде всего со стороны автопрома и ювелирного сектора, на фоне ожиданий замедления глобальной экономики из-за ситуации в Ормузском проливе.

При этом фундаментально рынок платины пока не выглядит совсем слабым, ведь отраслевые оценки по-прежнему указывают на дефицит предложения. По оценке World Platinum Investment Council, в 2026 году рынок может остаться в дефиците четвертый год подряд, нехватка составит около 297 тыс. унций, а запасы сократятся до уровня менее трех месяцев мирового спроса. Но сейчас этот фактор отошел на второй план. На ближайшие недели важнее стоимость доллара, доходности облигаций США и ожидания по ключевой ставке ФРС. Пока цена остается ниже $1800 за унцию, говорить о полноценном развороте долгосрочного нисходящего тренда преждевременно.

«Восстановление возможно только при ослаблении доллара и снижении ожиданий по ставкам. С учетом этого в ближайшие пару недель нельзя исключать дальнейшего падения котировок платины в район $1500 за тройскую унцию», — резюмирует эксперт.