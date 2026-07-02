Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июля: 10 130,6797 руб/1 г золота и 147,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 130,6797 руб.

1 грамм серебра - 147,9400 руб.

1 грамм платины - 3 943,0200 руб.

1 грамм палладия - 3 069,8601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5798 р. (0,02%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7300 р. (1,88%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,0601 р. (1,33%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9501 р. (0,65%) .

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