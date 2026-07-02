Поставщики попросили не штрафовать за задержки доставки из-за топливного кризиса: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЦБ допустил более продолжительное влияние цен на топливо на инфляцию, Ангарск включили в перечень городов для «Семейной ипотеки» на вторичное жильё, «Яндекс Такси» не фиксирует системного роста цен и оттока водителей из-за топливного кризиса. Подробнее – в обзоре СИА.

Ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС

В Минэнерго России предупредили о росте активности интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о наличии топлива на заправках, которую якобы вносят сами автомобилисты. Специалисты ведомства обращают внимание, что подобные сервисы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ размещённых сведений свидетельствует об их недостоверности и манипуляциях данными о наличии топлива на АЗС.

Поставщики и дефицит топлива

Поставщики продовольственных товаров начали заранее направлять клиентам просьбы не применять штрафы за увеличение сроков доставки продукции на фоне топливного кризиса, сообщил в эфире Радио РБК исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, компании просят не применять санкции и неустойки за опоздание автотранспорта ввиду объективных обстоятельств. Основатель дискаунтера FSTOK Анастасия Колчина рассказала, что трое из более чем 400 поставщиков повысили минимальную сумму закупок.

Бензин впишут в инфляцию

Банк России заявил об ускорении роста цен на моторное топливо с середины мая и допустил, что ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом, пишет РБК со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки. В ЦБ отметили, что бензин и дизель входят в потребительскую корзину, и их удорожание напрямую оказывает влияние на инфляцию. Кроме того, рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки.

Яндекс не чувствует дефицита

«Яндекс Такси» не фиксирует системного роста цен на поездки и оттока водителей из-за ситуации с топливом, сообщили РБК в пресс-службе компании. Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск бензина, водители проводят на заправках значительно больше времени, что сокращает время на линии. Сервис принимает меры для решения этой проблемы.

Льготная «вторичка» в Ангарске

Ангарск вошёл в обновлённый перечень городов, где доступна покупка вторичного жилья по программе «Семейная ипотека», сообщил ДОМ.РФ. С 1 июля 2025 года жители города могут воспользоваться льготной ставкой не более 6% годовых для приобретения готового жилья. Всего в обновлённый список включены 886 городов в 83 регионах России.

Патрушев посетил Байкальск

Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал и его ресурсов стало центральной темой выездного заседания правительственной комиссии, которое прошло в Иркутске под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. В ходе визита были осмотрены ключевые объекты, влияющие на экологическое состояние озера, включая бывшую промплощадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигон «Солзанский».