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Недельная инфляция притормозила, но годовая разогналась до 6%

Согласно данным Росстата, недельный рост цен в России с 23 по 29 июня замедлился до 0,22% против 0,25% неделей ранее. Однако на этом фоне годовая инфляция продолжила расти и к концу месяца достигла отметки 6,01%, увеличившись с 5,85%.

С начала года накопленная инфляция составила 4,17%, а за июнь — 0,85%. Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо: средняя стоимость автомобильного бензина выросла на 1,6%, дизельного топлива — на 2,2%.

В июне ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта (до этого рынок ожидал снижения сразу на 0,5 п.п.). Одновременно ЦБ ужесточил свою риторику, предупредив о более стимулирующем характере бюджетной политики на ближайшие три года. По мнению регулятора, это может вынудить держать ключевую ставку выше уровней, заложенных в апрельском базовом сценарии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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