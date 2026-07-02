«Давайте попробуем»: Греф предложил Набиуллиной понизить ставку ЦБ в качестве эксперимента

На Финансовом конгрессе пленарная сессия, начавшаяся с обсуждения производительности труда, к финалу превратилась в острую дискуссию о денежно-кредитной политике. Кроме того, по воле случая в центре внимания оказалась тема топлива, которую спикеры не планировали обсуждать, сообщает газета "Ведомости".

Дискуссию начал глава «Сбера» Герман Греф. Он заявил, что экономика России уже находится в состоянии переохлаждения: падение инвестиций длится четыре квартала подряд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина парировала, назвав термин «переохлаждение» ненаучным:

«Когда говорим "переохлаждение" — это значит, что у вас спроса недостаточно для тех возможностей предложения, которые есть... Мы это видим? Нет».

Греф призвал провести эксперимент и снизить ключевую ставку прямо сейчас, чтобы проверить гипотезу на практике. Зал встретил слова банкира аплодисментами.

Однако Набиуллина прервала овации: «Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране», — заявила она, добавив, что подобные благие намерения часто ведут к стагфляции.

Позже модератор дискуссии вице-премьер Александр Новак попытался перевести тему на топливный рынок, но был вынужден признать: правительство ежедневно работает над стабилизацией цен, а вертикально-интегрированные компании таргетируют их в пределах инфляции.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин раскритиковал увлечение идеей суверенитета во всём, предложив Счетной палате проверить эффективность госсубсидий. А первый зампред правления Альфа-Банка Владимир Верхошинский назвал главной точкой напряжения средний бизнес, которому нужна поддержка государства как приоритетному нацпроекту.

Вчера стало известно, годовая инфляция в России к 29 июня ускорилась до 6,01% (с 5,85% неделей ранее). При этом недельный рост цен замедлился с 0,25% до 0,22%. Заметнее всего подорожало топливо: бензин вырос в цене на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%.

Ранее Греф выступил с резкой критикой жесткой денежно-кредитной политики, заявив, что экономика России уже «переохлаждена» и не может долго функционировать при экстремально высоких ставках. По его словам, реальная ставка в стране составляет около 10%, что является циклической мерой для охлаждения, но сейчас требует перехода к проциклической политике.