«КрайсНефть» ограничила продажу бензина по топливным картам до 30 литров в сутки

Сеть автозаправочных станций «КрайсНефть» с 1 июля ввела ограничение на заправку по топливным картам до 30 литров в сутки на одну карту, сообщила компания.

«С 01.07.26 Введены ограничения на заправку по топливным (платежным) картам до 30 литров в сутки по 1 карте. с 25.06.26 приостановлено поступление платежей по договорам купли-продажи», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что независимым АЗС региона начали частично отгружать топливо с нефтеперерабатывающих заводов. Общий объем отгрузки по ранее заключенным договорам составляет 6 тыс. тонн.

Несмотря на то, что в адрес «КрайсНефти» уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, губернатор Игорь Кобзев посоветовал сети не отказываться от лимитов: «учитывая ситуацию, рекомендовали им пока не отказываться от лимитов отпуска».

Вчера другая независимая сеть АЗС БРК объявила о постепенной приостановке продажи топлива физическим лицам.

Напомним, что в Приангарье с 28 июня действует режим повышенной готовности из-за топливного дефицита. Полиция пресекает случаи перепродажи бензина по завышенным ценам.