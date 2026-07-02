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«Столько банков экономике не нужно»: глава Альфа-банка призвал сократить число игроков

Нынешнее количество банков в России избыточно для экономики. С таким заявлением выступил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.

По словам топ-менеджера, за пределами первой двадцатки существуют так называемые «классические банки». По его мнению, это лишь вопрос времени, когда у них либо ЦБ отзовет лицензию, либо они сами покинут рынок.

«Я свое мнение не поменял. Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно», — сказал он.

При этом лидеров отрасли называть классическими банками «неправильно».

«Их можно называть финтехами, экосистемами, неотехплатформами, разными терминами», — пояснил Верхошинский, добавив, что эти игроки находятся «вне отраслевых категорий».

Напомним, ЦБ предложил втрое повысить минимальный размер капитала: до 3 млрд рублей для универсальной лицензии и до 1 млрд — для базовой. Регулятор оценивает влияние этой меры как незначительное: новым нормативам не смогут соответствовать организации, на которые приходится всего 0,2% активов сектора с универсальной лицензией и 0,05% среди банков с базовой лицензией.

Эльвира Набиуллина ранее уточнила, что повышение начнется в 2028 году и будет постепенным: к 2030-му порог достигнет 3 млрд рублей. По оценке главы ЦБ, сектор справится с новыми условиями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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