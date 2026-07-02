Бензин подорожал на 1,6%, но его всё равно нет: иркутяне стоят в очередях полсуток

Потребительские цены на бензин в России за последнюю неделю июня выросли на 1,6%, следует из данных Росстата. В среднем по стране литр бензина подорожал на 1,18 рубля, достигнув отметки 72,38 руб. Дизельное топливо прибавило еще больше — почти 2% (84,84 руб.), сообщает газета "Ведомости".

География роста цен крайне неоднородна. Максимальный скачок зафиксирован в Севастополе (+30%), тогда как в столичном регионе наблюдается обратная динамика: в Москве бензин подешевел на 0,7%, а в Московской области — на 1,6%. В Санкт-Петербурге стоимость топлива выросла лишь на 0,2%.

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС продолжить мониторинг цен после того, как правительство приняло ряд мер для стабилизации рынка, включая запрет на экспорт бензина до конца июля. Однако эксперты отмечают, что оптовые цены на бирже снова начали расти, отыгрывая падение предыдущей недели. Это создает риск нового витка удорожания розницы уже в ближайшее время.

Напомним, что 1 июля цены на АЗС Иркутска находились в следующих диапазонах: АИ-92 — от 64,7 до 77,8 руб.; АИ-95 — от 68,3 до 81,4 руб.; АИ-98 — от 119 до 121 руб.; АИ-100 — от 94,55 до 116 руб.; ДТ — от 85 до 97,5 руб. Однако, как подчеркивают сами иркутяне, «цены есть, а бензина нет». Многие готовы платить больше, но топлива в городе не хватает. Из-за этого автомобилистам приходится простаивать по полсуток в многокилометровых очередях на заправках.