Социальные программы Фонда Марины Седых вошли в число лучших ESG-практик России

Благотворительный фонд Марины Седых стал лауреатом ежегодной программы «Лучшие ESG-проекты России», подтвердив высокую эффективность своих социальных инициатив и значимый вклад в устойчивое развитие общества.

В этом году на участие в программе было подано 538 заявок от ведущих российских компаний и организаций. Экспертный совет выбрал 67 лауреатов, оценивая проекты по критериям качества реализации, практической значимости, масштабируемости и долгосрочного влияния на общество.

Фонд Марины Седых был отмечен в категории «Уменьшение неравенства. Инклюзивность и разнообразие» за комплексную программу «Открытые возможности». Инициатива направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, способствуя их социализации через инклюзивные программы и предоставление выездных медицинских услуг.

— Мы понимаем, как важна поддержка семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, поэтому программа «Открытые возможности», которую мы реализуем системно и адресно в партнерстве с ИНК, стала ключевым вектором нашей работы. Федеральное признание наших ESG-практик — это важный стимул двигаться дальше. Мы планируем расширять медицинские и образовательные инициативы, чтобы в каждом отдаленном районе дети чувствовали заботу и имели доступ к качественному лечению и социализации, — отметила директор Фонда Лариса Богдалова.

Благодаря присоединению ИНК и Фонда к Национальному инклюзивному договору в 2023 году, количество мероприятий для детей с ОВЗ в Усть-Кутском районе стабильно растет. Только в 2025 году было проведено 19 индивидуальных психологических консультаций и 7 вебинаров для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития. Помимо инклюзивных программ, Фонд совместно с компанией реализует широкий спектр инициатив: «Школа безопасности» для детей, творческие мастер-классы и ежегодные праздничные мероприятия.

Особое место в деятельности Фонда занимает программа «Здоровье детям», действующая с 2020 года. Она направлена на обеспечение доступности качественной медицинской помощи детям в отдаленных районах присутствия ИНК, для чего Фонд организует выезды специалистов Ивано-Матренинской детской клинической больницы. В случаях, когда требуется госпитализация и лечение в Иркутске, Фонд оказывает адресную поддержку малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и неполным семьям. За пять лет участниками этой программы стали более 3,2 тыс. человек.