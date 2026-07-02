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«Бросили спасательный круг и утонули»: Набиуллина назвала три барьера для роста производительности в РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о существовании трех барьеров для роста производительности труда в стране. Об этом она сообщила на Финансовом конгрессе ЦБ, передаёт газета "Ведомости". По её мнению, главными препятствиями являются:

  • Нежелание бизнеса отпускать сотрудников из падающих отраслей;
  • Господдержка неэффективных производств;
  • Административные ограничения на увольнения.

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Глава Центробанка отметила, что одни отрасли экономики растут, а другие должны снижать свою долю из-за падения спроса. Однако многие бизнесы воспринимают это снижение как временное явление.

«Задача самого бизнеса — понять: это временное падение спроса или структурное», — подчеркнула Набиуллина.

Второй причиной торможения стала неэффективная господдержка.

«Это как спасательный круг, мы его бросаем, и эти временные меры часто превращаются в постоянные», — отметила она.

Третий фактор — административные ограничения на увольнение персонала на региональном уровне, оставшиеся с эпохи высокой безработицы. Набиуллина признала, что в случае с градообразующими предприятиями нужны программы переобучения, но проблема «охлаждения» рынка труда пока не решена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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